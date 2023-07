Julien HOUYET

En tant que développeur senior, j'ai acquis une expertise solide grâce à mes expériences professionnelles et ma passion précoce pour le web. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai exploré le HTML, le CSS et le PHP, jetant les bases de ma future carrière. Autodidacte, j'ai rapidement transformé ma passion en métier, travaillant dans le domaine depuis 2010.



Je suis constamment en quête de nouvelles connaissances et je me forme régulièrement aux dernières technologies. Ma solide expérience m'a permis de suivre de près l'évolution du domaine, développant une compréhension approfondie des dernières tendances et bonnes pratiques.



Mon expertise en développement web englobe la création de sites interactifs, la conception d'interfaces conviviales, le développement de fonctionnalités robustes et la résolution de problèmes complexes. Je maîtrise les langages tels que JavaScript et PHP, ainsi que les frameworks populaires comme React et Symfony.



En plus de ma maîtrise des technologies fondamentales, j'ai une solide expérience dans l'utilisation de CMS tels que WordPress. J'ai travaillé sur de nombreux projets impliquant WordPress et WooCommerce pour créer des sites web dynamiques et personnalisés. Je suis compétent dans la personnalisation de thèmes, le développement de plugins et la création de boutiques en ligne.



Je suis reconnu pour ma méthodologie de travail structurée, ma gestion efficace de projets et ma capacité à respecter les délais. Je suis un collaborateur attentif, appréciant la collaboration au sein d'équipes multidisciplinaires pour partager mes connaissances et continuer d'apprendre des autres.



En résumé, en tant que développeur sénior passionné et autodidacte, je suis constamment à la recherche de défis techniques stimulants. Mon expérience approfondie, ma volonté d'apprentissage continu et ma maîtrise des technologies web font de moi un atout précieux pour les projets de développement web.