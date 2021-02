Julien HUGOT

Mes expériences professionnelles aux seins de différentes sociétés m’ont permis d’acquérir de nombreux atouts dans le domaine de la vente et du relationnel. En effet, j’ai su très rapidement m’adapter aux besoins du client et mener une démarche commerciale en alliant des qualités de conseiller et de vendeur.



De plus, étant rigoureux, autonome et possédant un bon sens du relationnel, j’aime progresser afin d’accroître mes qualités professionnelles.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Location de matériels

Commercial

Fidelisation client