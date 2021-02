Julien JULIEN ALLARD (ALLARD)

Fort d’une expérience de plus de 11 ans dans une entreprise de taille mondiale,

Je suis à l’écoute des propositions qui me seront soumises pour un poste, basé en Charente (DPT 16), de commercial / ingénieur technico-commercial / chargé d’affaires / responsable commercial / manager / acheteur. J’accepte les déplacements uniquement sur les départements limitrophes.

Je ne porterai aucune attention aux postes qui sont pour le quart Ouest de la France ou toute la France.



Je m'adapte rapidement à un nouvel environnement et je saurais m'intégrer aisément grâce à ma sociabilité et le relationnel que j’instaure rapidement auprès de mes collègues et de mes clients.

Avoir à gérer une équipe serait pour moi l’occasion de mettre en avant mon leadership et mon sens du relationnel que j’ai déjà pu acquérir et démontrer pendant mon activité de bénévolat pour le site internet weemove.



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie commerciale

Apprentissage rapide

Travail d'équipe

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Autodidacte

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

JDEdwards Suite

IBM AS400 Hardware

Leadership

Management

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Gestion d'équipe

Oracle CRM On Demand