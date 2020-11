En poste comme Chef de projet technique au sein de SOGETI, j'interviens chez un client du secteur bancaire, le Crédit Agricole Group Infrastructure Platform, j'assure la coordination et le suivi régulier de différents projets technique et d'accompagnement métier, du cadrage à la livraison.



Je suis curieux, autonome et persévérant.



Pour plus de détails je vous invite à vous rendre sur mon site www.julien-lallemand.com



Mes compétences :

Windows server

Helpdesk support

Gestion de projet

Architecture réseau

Sécurité informatique

Administration réseau

Supervision

Microsoft Exchange

Administration système

ITIL

PRINCE 2