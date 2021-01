Julien LAVIGNE

27 ans

Diplômé d'un master professionnel "génie physiologique et informatique" à l'université de Poitiers, ma formation m'apporte des compétences en ingénierie informatique, sciences du vivant et en gestion de projet.



Actuellement chez Netapsys en tant que ingénieur d'étude.



Ma dernière expérience est chez Alten dans l'agence PACA, ou j'ai participé à un projet pour la SNCF.

Ma derniere expérience universaire a était effectué à SuperSonic Imagine ,mes pécédentes expériences furent chez Xlim-SiC et les thermes de la Roche-Posay à la Roche Posay et chez Oril industrie filiale de Servier à Bolbec.



Travaillant dans différents domaines (Santé,industrie pharmaceutique), j'ai pu acquérir des compétences techniques et fonctionnelles lors de mes stages , ainsi qu'une capacité d'adaptation rapide.



Mes compétences :

C++

JavaScript

Java

Python

PL/SQL

Git

CUDA

Oracle

Qt

Bash

Batch