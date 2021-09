Titulaire d'un Master et de l'agrégation en Information et communication.

Chargé de communication à l'Université de Paix asbl (depuis 2010) et expert en éducation aux médias (notamment pour le Conseil Supérieur de l'éducation aux médias en 2012-2013).

Auteur de "Médias : influence, pouvoir et fiabilité" (2012) et coauteur de "Médias & informations : 40 activités pédagogiques pour le secondaire" (2014).

Prof invité à l'Ihecs (Master en éducation aux médias, 2013-2014).