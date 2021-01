Julien LEFEBVRE

Technicien polyvalent, j'ai été amené à effectuer différentes tâches au sein d'un laboratoire amiante tel que la préparation et l'analyse d'échantillon en META et MEBA, la mise en service et le suivi de matériel de laboratoire (métrologie, maintenance, gestion de stock), la validation de rapports d'analyses.





Très impliqué dans le développement du laboratoire, j'ai participé aux préparations d'audit COFRAC, à des validations de méthodes ou encore à la mise en place et à l'animation de formations de nouveaux collaborateurs.



Mes compétences :

Formateur

Support technique

Développement de méthodes

Management

Métrologie

Fidélisation client

Amiante

Audit interne