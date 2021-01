Julien LESUR

Nouveau dans la région d'Angers, motivé et investi, je suis à la recherche dune stabilité professionnelle.

Vous pourrez découvrir dans mon Curriculum Vitæ ci-joint que jai des qualifications dans le domaine de l'électricité et des alarmes, une habilitation B0 exécutant et très récemment jai obtenu le BTS Technicien Supérieur de Support en Informatique.



Actuellement en poste dans l'entreprise Wibox comme technicien Helpdesk .

Les missions de ma précédente expérience professionnelle au sein de lentreprise SCA Tissues France et de la Chambre de Commerce et de lIndustrie étaient linstallation, le renouvellement des postes informatiques et de DECT, la gestion des utilisateurs et de GPO dans Active Directory, linstallation dun serveur de virtualisation Proxmox et Xibo.



Réactif et curieux, ma dernière expérience en entreprise ma permis dacquérir une polyvalence tant dans le domaine dactivités que dans les taches à effectuer. Doté dune bonne capacité dadaptation, de serviabilité et de discernement, je serais à même de mintégrer facilement dans votre équipe.



Mes compétences :

DHCP

Active Directory

Administration de bases de données

DNS

Routeur Cisco

Assistance utilisateurs

GLPI

Proxmox

Ubuntu Server

Debian

Microsoft Windows Server

Help desk

Paint Shop Pro

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft Project

Linux Debian

Linux

ITIL

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

Apache WEB Server

AD