Julien LEVAVASSEUR (JULIEN)

Accompagnant aujourd'hui l'évolution de la startup #FocusSanté - #UrgencesChrono, Julien LEVAVASSEUR travaille à l'amélioration continue de la performance pour atteindre les objectifs collectifs et individuels fixés. (www.focus-sante.fr)



Déterminé à promouvoir la culture du partage sur l'innovation managériale, il est le Président du média ManagerSante.com®, une plateforme d'influence de content marketing, personnal branding et mise en relation entre experts et Dirigeants, Médecins, Cadres Hospitaliers et Managers de la Santé. (Association, loi 1901).



Diplômé de lIAE de CAEN en 2013 dans le Management du social et de la santé, Julien LEVAVASSEUR a depuis relevé différents challenges avec une unique ligne directrice: le Management de transition et l'amélioration continue de la performance individuelle et collective par un accompagnement ciblé et personnalisé.



Avant #FOCUSSANTE - #URGENCES CHRONO, il accompagna #TESSAN (télémédecine) à la fonction de COO- Directeur des Opérations, mais aussi lors d'une collaboration dans la Direction des Opérations du Groupe #DENTEGO (leader national), avec notamment l'optimisation du service Tiers-Payant pour l'ensemble des centres de soins dentaires du groupe en France.



Il a également tenu les fonctions de COO (Chief Operating Officer) - Directeur des opérations pour la startup #INNOVHEALTH, élue meilleure Startup de lannée 2016 ainsi que Directeur Hospitalité adjoint pendant plus de 2 ans pour le Groupe #SODEXO SANTÉ , leader mondial des services de qualité de vie, en qualité de facilities manager, pour assurer la mise œuvre des prestations de services au profit des établissements de santé, des professionnels et de la satisfaction des patients bénéficiaires.



Il a précédemment exercé les fonctions de Directeur adjoint dune clinique sanitaire, ALLERAY-LABROUSTE de 170 lits et places à PARIS (Groupe GIE SANTÉ-RETRAITE) ainsi que RAQ , Responsable Assurance Qualité et Gestionnaire des Risques (V2010, Haute Autorité de Santé,