Julien MAQUAIRE

Vous avez besoin d’un devis de rénovation ou de construction comprenant des équipements modernes, tendances et confortables, tout en allégeant vos coûts énergétiques ?



Vous êtes actuellement à la recherche d’un partenaire en mesure de vous accompagner de manière efficace ?



ACMM vous propose de vous accompagner à la réalisation de votre projet, en vous proposant des solutions en adéquation et adaptées à vos besoins. Experte dans le secteur de l’électricité, notre société fondée en 2015 dispose de compétences dans les domaines d’installations électriques neuves et de rénovation dans le bâtiment, chez les particuliers autant que chez les professionnels (commerce, tertiaire, agricole.)



Nous vous proposerons une étude complète de votre installation électrique et des solutions concrètes en cohérence à votre entreprise et votre infrastructure. Le tout avec la garantie d’interventions de qualité aux prix juste, dans le respect des délais impartis et des normes en vigueur (NF)



Retrouvez-nous sur notre site web www.acmm.fr, et n’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande d’information.



Mes compétences :

E-commerce

Distribution

Animation d'équipe

Législation Sociale

Gestion des ressources humaines

Direction de centre de profits

Animation de formations

Animation de réunions

Recrutement

Management

Gestion de la relation client