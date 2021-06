Julien MARIE

Créée en 2013, ob’do Contact Agile est une société de conseil et d’ingénierie, spécialisée dans le développement d’objets électroniques communicants, communément appelés ‘objets connectés’.



Son effectif de 9 personnes regroupe les compétences complémentaires nécessaires au support de ses clients : conception de cartes électroniques, développement de logiciel embarqué optimisé en taille et en consommation, développement de logiciel applicatif iOS/Android/Windows pour plateformes mobiles, conception d’interfaces web pour la visualisation des données collectées, ainsi qu’une expertise reconnue en intégration de systèmes, accompagnement à l’industrialisation de produit et conduite de projet adaptée aux processus de développement des clients.



Ses clients vont de la startup cherchant à prototyper, optimiser et/ou industrialiser ses produits innovants, aux grands groupes du CAC40 en quête d’innovation disruptive en phase avec la stratégie de l’entreprise. Entourée de partenaires fiables, elle sait ainsi intervenir à tous les niveaux de la chaîne de développement de ces objets connectés, de l’émergence de projet jusqu’à leur industrialisation.



Les solutions innovantes développées par ob’do Contact Agile sont appliquées dans le cadre de la traçabilité de produits et de personnes, de gestion d’événements par mesure puis remontée d’informations pertinentes mesurées par des capteurs que nous intégrons, de communication interactive et de sécurisation des transactions de données.



En complément, la société ob’do Contact Agile est à l’origine de la création du produit Citykomi®, commercialisé par une structure indépendante.





Diplomé en 2004 en tant qu'ingénieur des systèmes embarqués, J'ai commencé ma vie professionnelle par un poste d'ingénieur en développement firmware dans le monde mobile chez Philips Semiconducteurs. Pendant une année, j'ai travaillé dans l'implémentation du FW d'un mobile gérant les protocoles RF responsables de la gestion de la connexion GSM.

Apres une année, j'ai intégré l'équipe s'occupant de la technologie NFC. Cette équipe s'occupait du développement des chips NFC maintenant intégré dans une très grande majorité des Smartphones intégrant cette technologie.

En commençant par un role d'ingénieur Software, implémentant différents protocoles RF (Mifare, Desfire, NFCIP1, HID,etc), jusqu'à celui de leader technique impliqué dans le design, l'implémentation ainsi que la validation de systèmes de paiement pour Google (Google Wallet), Visa et Mastercard: ces 8 années ont été extrêmement riches.



J'ai alors décidé de prendre un nouveau role dans une nouvelle entreprise: mon entreprise.

Au tout début 2013, j'ai eu la chance de pouvoir créer avec 5 de mes collègues d'NXP l'entreprise "ob'do", une société d'ingénierie impliquée dans différents domaines (industrie, événementiel, communication) dans lesquels les "technologies de proximité" (NFC, Bluetooth 4.0, Wifi, etc) sont les coeurs d'activités. Occupé principalement par un role de business developer, j'aide mes clients dans la compréhension des enjeux du paiement mobile, mais aussi dans l'intégration de technologies NFC, bluetooth dans des objets, et en étant pleinement investi dans le développement de l'Internet des objets.



