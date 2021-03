Julien MORLIERE

Ingénieur d’études et développements depuis 2000

- Mise en œuvre en respectant le Cycle de développement en V :

Recueille des besoins, Analyse fonctionnelle et Technique, Développements, Tests unitaires, Tests d’intégrations et de non régression, Documentation technique et Fonctionnel, Mise en production.

- Contacts Clients et utilisateurs.

- Secteur: Banque de détail, Assurance vie, assurance crédit, affacturage, cautions bancaire, E-commerce, Tourisme, Logistique, Transport, Fret





EXPERIENCE TECHNIQUE :

OUTILS de GESTION DE PROJET et MODELISATION :

- Gestion de projet : MS Project, Méthode Kanban

- Modélisation : Poséidon, Rational Rose, Viso pour UML et AMC Designer pour MERISE



ENVIRONNEMENT MICRO : PHP, JAVA et C#:

. C#

- Systèmes : Windows Server 2003

- Langages : C# Microsoft, Sql Server 2012, Framework 4.5, Entity Framework 5, LINQ, WCF

- SGBD : SQL Server 2000, SQL Server 2012

- Outils : Visual Studio 2012



. JAVA

- Systèmes : Linux, apache

- Langages : JAVA 1.7

- SGBD : MySQL

- Outils : Eclipse



. PHP

- Systèmes : Linux, apache 1.3.27, PHPMyAdmin 2.5.3, EasyPHP 1.7

- Langages : PHP 4.3.3 et 5.0, JavaScript 1.5, CSS 2.0, XHTML 1.0, XML

- SGBD : MySQL 4.0.15, ORACLE 8i et 10g(PL/SQL), SQL Server 2000, SQL Server 2012

- Outils : FrontPage 2003, dreamweaver 7, Eclipse avec PlugIn PHP et PlugIn Aptana JavaScript, Toad



ENVIRONNEMENT MINI :

- Systèmes : IBM AS/400 (21 juin 1988), iSeries (2000) & System i5 (2004)[System I], IBM Power Systems (2008)

- Operating System : OS/400 (V3 & V4), I5/OS (V5), IBM i operating system (V6)

- Langages : CL, RPG II, RPG III, RPG IV ILE, Free Form, COBOL/400, SQL/400,

- Outils : RDP, RDI, WDSC, PDM, SEU, SDA, RLU, DFU, QUERY/400

- SGBD : DB2/400, Bibliothèques, Fichiers, Membres.

- IDE : RDP (Rational Developer for Power Systems Software IBM), RDP (Rational Developer for Systems I Software IBM), RBD (Rational Business Developer for Power System), WDSC (WebSphere Development Studio, Client for iSeries IBM)

- AGL : SYNON, AS/SET

- Gestion de configuration logiciel : ARCAD Skiper, X-CONTROL (Databorough), MEX400

- Outil d'analyse de références croisées et d'analyse d'impact : X-ANALYSIS (Databorough), ARCAD Observer

- Sauvegarde/Restauration : BRMS

- Ordonnanceur de production : CONTROL-M

- GED : TASKLINK

- Editique : Launcher/400, Compleo



Diplôme d’ingénieur informatique – CNAM – Paris :

- Recherche Opérationnel et Aide à la décision (Méthodes, lois et Statistiques appliqués au décisionnel)



- Conception et Administration de Bases de données Oracle

- Analyse Merise

- Méthodologie des systèmes d’information (UML)

- Génie Logiciel

- Réseaux et télécommunications couches basses et hautes

- Technologies pour les applications clients serveurs.

- Management économique de l’entreprise pour l’ingénieur

- Management social et humain pour l’ingénieur.

- Mémoire sur la gestion de configuration logiciel (Etat de l’Art)

- Mémoire sur l'industrialisation du test fonctionnel appliqué au secteur de l'assurance vie.



- Projet de réalisation d'un site Web

- Projet de création d’une application en JAVA pour des commerciaux Itinérants



Formation par l'éditeur :

- Formation RDP (Rational Developer for Power Systems Software IBM)

- Formation à WDSC (WebSphere Development Studio Client for iSeries IBM)

- Formation ARCAD

ARCAD Skipper

ARCAD Observer

Plugin ARCAD pour Eclise/WDSC

- Formation WINDEV12

- Formation Sodifrance : Cursus Développeur JAVA/JEE (37 jours)

- Formation Learning Tree international : Framework .NET 4.5, Entity Framework LINQ, WCF



