Avec 10 ans d'expérience en Supply Chain, et plus précisément en demand planning dans le secteur des FMCG, je mets à profit mes compétences à travers des missions et projets transverses ou de management. Je recherche également de nouvelles opportunités de développement dans des fonctions connexes afin d'enrichir ma vision end to end de la Supply Chain.



Mes compétences :

Warehousing

Gestion de stock

Supply chain management

Logistique

Gestion de projet

Planification