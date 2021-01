Julien PERRIN

Universitaire de formation, travailleur social de métier, mon objectif professionnel est de travailler dans la formation, le conseil et la recherche dans les domaines du développement associatif et de l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Ma culture professionnelle recoupe l'éducation populaire, l'éducation spécialisée, une approche généraliste des sciences sociales, une spécialité en sociologie des groupes professionnels. Professionnel du secteur associatif, j'ai le sens du service auprès d'un public défini dans le cadre du projet et de la culture de la structure. Au cours de mon parcours, j'ai su m'adapter à de nombreux contextes de travail.

Une formation en sociologie m'a permis de développer un regard systémique. Je m'intéresse tout particulièrement au développement du professionnalisme, comme amélioration de la qualité du travail et épanouissement du professionnel.

Je vise actuellement des fonctions de chargé d'étude ou de développement, de ressources humaines (j'envisage une formation en master de ressources humaines et management responsable), ainsi que le développement d'une activité libérale.



Mes compétences :

Analyse systémique

Méthodes de recherche en sciences sociales

Bureautique

Pédagogie

Travail en équipe

Diagnostic social

Relation d'aide

Méthodologie de projet