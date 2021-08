Julien PIERRONT

Entrepreneur, manageur, développeur, je totalise 16 ans d'expérience.

(SAAS, front-offices, back-offices, applications, )



Manageur exigeant mais bienveillant, j'encadre des équipes de 5 à 10

personnes ainsi que des manageurs depuis 2014.



Mon expérience et mon expertise technique me permettent d'avoir une

vision globale mais également de toucher au code si nécessaire.



Ma priorité est de mener les projets que l'on me confie jusqu'au bout en

visant la stabilité, la maintenabilité, la scalabilité et la sécurité.