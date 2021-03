Julien PLANO

Langages informatiques : PHP, Javascript, AJAX, (X)HTML, XML, CSS, MySQL

Framework : Zend

Méthodes danalyse : Merise, UML

CMS : Magento, Wordpress, OsCommerce, SugarCRM, Prestashop

Référencement : SEO, SEA, SMO



Gestion des campagnes Adwords

Webmastering Magento.

Développement de plateformes web (CMS).

Gestion et Mise en place de serveurs dédiés.

Optimisation du référencement naturel.

Bilan de statistiques (rapport et analyse).

Développement de réseaux sociaux (Facebook, Twitter).

Définition de devis client.

Rédaction de spécifications fonctionnelles.

Planification (planning projet, booking ressources).

Contrôle de l'ergonomie et du parcours utilisateur.

Recettage des sites (organisation tests et débug).

Mes compétences :

SQL

Analyse fonctionnelle

PHP

Programmation orientée objet

Référencement

SMO

CSS 3

WordPress

SEA

HTML 5

JavaScript

Magento

Google analytics

Google adwords