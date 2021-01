Différentes spécialités et expériences dans l'Armée de l'Air depuis plus de 19 ans ont fait d'adaptation et volonté les mots qui me décrivent le mieux.

Mécanicien puis Pilote d'hélicoptère, avec plus de 2400 heures de vols effectuées sur 4 types d'appareils je suis instructeur depuis 2010.

Actuellement détaché auprès de la société DCI/SA branche AIRCO en tant qu'instructeur EC725 au profit de la Royal Malaysian Air Force.



Mes compétences :

Instructeur