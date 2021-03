Diplômé de l'ENSMM en 2010.



Après avoir réalisé une première expérience dans le secteur de la défense et une seconde dans celui du nautisme, je cherche à appliquer les compétences acquises et à en développer de nouvelles au sein d'un BE dynamique pour des projets divers et variés.



Mes compétences :

Mécanique

Construction navale

Bureau d'Études

MS Project

LsDyna

Essais

Sièges d'Automobiles

HyperWorks (HyperMesh, HyperView, HyperGraph...)

Catia v5

Amélioration continue

Excel