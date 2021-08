Julien THEODOROU

Je suis chef d'entreprise avec un associé .

Nous avons décidé de proposer aux entreprises de petite et moyenne taille l'appui d'un service achats de façon externalisée.

En effet, toutes les entreprises n'ont pas la possibilité se doter d'un acheteur en interne (faute de budget/coût, de type de structure, faute de temps pour certains, etc.).

Toutefois, leur besoin de rentabilité est essentiel pour pérenniser leur activité et augmenter leur marge.

Notre intervention peut être ponctuelle pour des sujets ciblés ou annuelle pour des besoin réguliers.