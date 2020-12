Julien THERSEN

Sur une base fortement orientée technique, je suis venu accumuler de nombreuses expériences multi domaine qui donnent à mon profil un caractère profondement polyvalent à ce jour.

Mes diverses expériences orientées web m'ont permi de toucher à de nombreux secteurs d'activités et d'accentuer ainsi ma polyvalence.

D'une adaptabilité à toute épreuve, j'ai su me plonger avec plus ou moins de passion dans de nombreux secteurs qui entourent nos métiers :

- Développement informatique

- Gestion et suivi de projet

- Webmarketing

- Hebergement, réseau, IT

- Référencement et Social média

- Commerce terrain, avant-vente

- Relation client et fidélisation



En tant que Delivery Manger, j'ai aujourd'hui l'occasion de proposer un panel complet de ces diverses compétences à mon employeur en gérant l'infrastructure des projets ecommerce du numéro un de la téléphonie en France.



Côté privé, je vie aujourd'hui en couple depuis une quinzaine d'années et suis l'heureux papa de 2 filles. Propriétaire d'une maison à proximité de Lille, j'accorde une importance particulière à ma famille, au temps passé en sa compagnie et tente chaque année de trouver 2 à 3 vraies périodes de break pour m'évader tantôt pour le farniente, tantôt pour la découverte et l'enrichissement culturel.



Grand fan de sport, sans pour autant le pratiquer de manière régulière. J'ai une oreille attentive sur tous les sujets liés au football, mais aussi de manière moins rigoureuse au rugby, autres sports collectif, à l'athlétisme ou encore à la natation.



Mes compétences :

technico commercial

Informatique