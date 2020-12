Juliette BOITEL

Bénéficiant d'une expérience de près de 20 ans en agences de communication, j'ai créé en 2010 un studio graphique polyvalent : Adéquat communication.



Dans un secteur en perpétuelle évolution, je vous offre de bénéficier de bases solides axées sur une maîtrise de la chaîne graphique et des nouvelles technologies. Créativité, souplesse, réactivité, efficacité, méthode et rigueur sont autant d'atouts que je mets à votre disposition.



Entreprise, collectivité, association... chaque structure a sa propre identité, ses propres valeurs et des objectifs spécifiques en matière de communication. En fonction de vos besoins et de votre budget, je vous propose un accompagnement global ou une intervention plus ponctuelle.



De l'élaboration d'un plan de communication jusqu'à la diffusion de vos supports en passant par la conception graphique print et web, bénéficiez de prestations sur mesure pour une communication efficace.





Mes compétences :

Direction artistique

Stratégie de communication

Conseil en communication

Communication éditoriale

Création de site web

Supports de communication

Design graphique

Signalétique

Gestion de la production

Identité visuelle