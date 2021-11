Juliette DOMJAN

Mon équilibre entre mes deux professions/passions (Développement commercial/ télémarketing et Maître enseignante Reiki/énergéticienne) me permet de vivre un parfait équilibre : l'évolution commerciale / informatique d'entreprise et l'accompagnement de personnes dans une démarche de bien-être et d’évolution par le développement personnel.



Passionnée depuis de nombreuses années par les thérapies naturelles et par les facultés/possibilités de l'être humain à trouver son bon équilibre, je propose des séances REIKI USUI en qualité de Maître Enseignante et également des séances de thérapies brèves comme la DMS : Désactivation Multi Sensorielle (EMDR) et l'EFT : Emotional Freedom Technique.



Mes compétences :

Reiki usui Tibet

EMDR TAT EFT

Organisation apprenante

Gestion du Stress

Bien être

Kinésiologie

EMDR