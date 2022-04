Juliette MAIRESSE

J’ai tout d’abord suivi une licence d’arts plastiques me permettant d’affirmer ma pratique plastique et graphique. J’ai ensuite été volontaire en service civique au sein d’une association de médiation scientifique. Je suis intervenue auprès d’enfants et adolescents et cette expérience m’a fait découvrir des milieux d’interventions variés (structures sociales, éducatives et médicales).

Suite à cette expérience alliant le social et le culturel, j’ai intégré le Master « Pratiques artistiques et action sociale » avec la volonté d’être utile à des populations variées, de leur permettre de s’exprimer par le biais des arts plastiques en les accompagnant, et avec l’envie de partager mon univers artistique avec ces personnes. Cette formation me permet à présent de concevoir et d’animer des ateliers d’arts plastiques auprès de divers publics.



https://juliettemairesse.wixsite.com/juliettemairessart



Mes compétences :

Adaptation au public

Gestion d'un groupe

Pédagogie

Conception d'outils pédagogiques

Animation auprès d'enfants

Illustration

Arts plastiques

Graphisme

Adobe InDesign

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Conception d'atelier artistiques et culturels