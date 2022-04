Juliette MENET

Mon expérience en tant que chargée marketing et communication au sein de l'entreprise Revolt, m'a donné l'occasion de piloter une nouvelle marque de décorations lumineuses dans le secteur de l’événementiel à travers la mise en place et le développement d'un site internet = > http://luminoz.fr/ et créer divers supports de communication.



Mon master Marketing et Commerce effectué à l'IAE de Lille m'a permis, à travers différents stages, d'acquérir de nombreuses compétences en gestion de bases de données, relation client ou encore développement de projets marketing.



Dotée d'un esprit créatif et d'une capacité d'analyse, une expérience d'un an à l'étranger m'a également permis de développer mon anglais, aujourd'hui indispensable pour les relations commerciales à l'international.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Communication

Administration de bases de données

Référencement naturel

SPSS Statistics

Analyse de données