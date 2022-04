Juliette MONTANT COUTUREAU

PLUS DE 10 ANNÉES D’EXPÉRIENCE AU SEIN DE DIRECTIONS COMMERCIALES



Gestion commerciale :

• initier, développer et entretenir une relation client

• piloter le chiffre d’affaires et l’activité commerciale

• manager des projets stratégiques



Management d’équipe :

• coordonner, animer et développer une équipe



Expertise :

• études : panels distributeurs et consommateurs, shopper

• category management

• merchandising

• négociation

• e-commerce & drive







Mes compétences :

Vente

Négociation commerciale

E-commerce

Recrutement

Coaching

Management

Category management

Merchandising