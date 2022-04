Juliette MOUGEOT

Bonjour !

Je m'présente, Juliette, 23 ans, le plus souvent animatrice enfant saisonnière en camping et villages vacance, mais également en recherche de nouvelles expériences, pour m'enrichir personnellement et professionnellement.

J'ai commencé l'animation après l'obtention de mon BAFA. En juillet 2010 je réalisais mon stage pratique en colonie de vacance et en juillet 2011 j'étais diplômée. J'ai donc travaillée en colonies de vacances, centres de loisir et villages vacances.

J'ai également une expérience en tant que serveuse (1 mois) et quelques expériences en tant que manutentionnaire, compteuse, invotoriste…



En 2015 j'ai eu la chance de réalisé un SVE en Slovaquie pendant 1 an. J'ai pu donné organiser des classes d'anglais pour des enfants à travers des activité, participer à l'entrainement de volley-ball des jeunes, aider aux cours de français dans un lycée bilingue, accompagner et gérer un groupe de jeunes lors d'un projet...etc. Ce fut une expérience très enrigissante.



Je suis une personne souriante,motivée, imaginative et avenante. J'ai de bonnes qualités relationnelle et j'aime le contact avec les autres. Je suis capable de travailler en équipe comme en autonomie.



Mes compétences :

Créativité

Travail en équipe

Animation de groupes d'enfants

Microsoft Word

Montage vidéo

Adobe Photoshop

Création de spectacles enfants

Règles de sécurité

Création et mise en place d'activités manuelles, s