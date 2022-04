Juliette OBERTHÜR (HURET)

10 ans d'expérience en marketing dans le secteur de l'agro-alimentaire

Passionnée par les challenges, je suis prête à relever de nouveaux défis !

Mon expérience multi circuits : GMS et Franchise ainsi qu'une année de terrain me permettront de m'adapter facilement !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing

Marketing agroalimentaire

Nielsen

Merchandising

support

Loyalty Schemes

Return on Investment

Franchising

Business Objects

Microsoft Excel

Microsoft Office

SAP