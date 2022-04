Juliette POUGHON

Spécialité: Achats

Secteurs: grande distribution, agroalimentaire,vins et spiritueux

Techniques d'achats: analyse du besoin, rédaction du cahier des charges, analyse des appels d’offre, écriture des contrats cadre, traitement des litiges prix, veille concurrentielle

Gestion des achats et approvisionnement: pilotage quotidien des approvisionnements, suivi des commandes, gestion et optimisation des stocks, expérience ERP SAP

Relations fournisseurs: sourcing et sélection fournisseurs, négociation commerciale, suivi des relations et performances fournisseurs



Outils : word, excel, powerpoint, connaissances de SAP



Mes compétences :

Consolidations

Négociation

Achats