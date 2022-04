Juliette QUEROY

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le secteur culturel : développement local, gestion de projets, médiation, tourisme culturel…



Je suis très sensible au développement des territoires ruraux ; aux projets fédérateurs et à la mise en réseau ; aux projets où les acteurs souhaitent travailler autrement en favorisant la mutualisation, le faire ensemble et surtout le bon sens.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Pack office

Final Cut Pro

Adobe Photoshop

Open System

Gestion de projet

Réflexion stratégique

Rédaction

Organisation d'évènements