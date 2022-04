Juliette RÉMOND

Bienvenue sur mon profil!



Quelques années d'expériences en ressources humaines à la suite d'une formation en alternance me donnent envie de continuer dans cette voie. Mes emplois précédents m'ont permis d'être polyvalente sur divers volets de la fonction RH. Néanmoins, je reste davantage orientée "gestion du personnel".



J'aime être à l'écoute et au service de l'entreprise et de ses collaborateurs.



A bientôt peut-être!



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptabilité

Organisation du travail

Informatique: packoffice, Efficient, HRaccess, Net

Ressources humaines

Gestion de la formation

SAP

Kronos