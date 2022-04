Juliette SCHEIBER

Sur la "Vallée de l'Isle" un petit nouveau apparaît ...



Un journal d'infos locales sur l'environnement et la santé lance son premier numéro au printemps 2018

Avec l'esprit d'être un auxiliaire précieux aux pratiques digitales grâce à son mode de diffusion qui mêle à la fois proximité, libre service et gratuité.



Les lecteurs trouveront des sujets comme la préservation de notre environnement, la santé, le bien-être au travail.

Une information qui s'intéresse à l’équilibre entre le corps et son milieu.



C'est un espace du “vivre ensemble” valorisant la précieuse mémoire des anciens, la force de la maturité, les rêves des jeunes. Ces colonnes vont pister aussi les risques qui assaillent notre air, notre eau, notre terre, que cela soit dans notre intérieur, maison, home ou bien dans notre atelier, boutique, bureau, chantier.



