Violoncelliste pratiquant également le piano et le chant choral, Juliette Sondermeijer est une musicienne complète qui vit la musique avant tout comme un partage, une joie à partager – avec le public, avec ses amis musiciens, avec ses élèves…



Ayant reçu dès son plus jeune âge une éducation musicale exigeante – elle commence le piano à 5 ans puis le violoncelle à 11 ans – l’amenant à côtoyer de grandes personnalités de la musique, telles le musicologue Carl de Nys ou encore la pianiste Hélène Salomé (élève d’Edwin Fischer), Juliette a pris le temps de s’interroger sur la place de la musique dans sa vie. Passionnée par les lettres, les langues et l’informatique, elle a travaillé plusieurs années comme documentaliste trilingue et traductrice, puis s’est vu confier le pilotage du système d’information d’un institut technique. A 25 ans, elle reprend le violoncelle et, au fil des rencontres, ce qui ne devait être qu’un loisir prend une place croissante, jusqu’à ce que Juliette décide de s’y consacrer entièrement, vivement encouragée dans cette voie par la violoncelliste Valérie Aimard.



Un temps violoncelle solo au sein de l’Orchestre Johannes Brahms de Paris (dirigé par Jean-Bohémond Leguay), Juliette est aujourd’hui à l’initiative de différents projets de musique de chambre (duo avec guitare / contrebasse, trio avec piano…) et collabore avec les compositeurs Thierry Blondeau et Brigitte Nérat de Lesguisé en vue de la création d’œuvres de musique mixte. Dans un souci de briser les frontières entre les musiques et entre les disciplines, Juliette intègre à son travail une part d’improvisation, tant au violoncelle qu’au piano ou à la voix, de poésie et de mise en espace.



Mes compétences :

Écriture et harmonie

Improvisation au piano

Enseignement musical