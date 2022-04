Julio NOUBISSI

Un sujet ouvert, empathique et doté d'un sens élevé de l'honneur. Il fait de la résistance au travail un défi. C'est également un sujet extraverti dans ses rapports envers autrui et qui se caractérise par un penchant pour l'amitié désintéressée. Sur le front professionnel, c'est un traducteur qui considère son métier non comme un travail, mais plutôt une passion relevant de sa vie même, au regard de ses origines et parcours multiculturels. Après avoir officié en qualité de traducteur technique, de réviseur et de relecteur pendant deux années dans le cabinet de traduction High Quality Translators, un leader en matière de traduction, en particulier de traduction technique au Cameroun et en Afrique centrale, il exerce actuellement ces activités à titre indépendant dans la combinaison DE > FR/ENG > FR. Cette expérience lui confère la maîtrise de divers outils de TAO facilitant le processus de traduction en termes de célérité, de maîtrise technique et surtout de qualité. Il a entre autres participé à la gestion d'un large éventail de projets de traduction dont les types vont des traductions générales (essais politiques, ouvrages, articles, etc.) aux traductions techniques (localisation de sites web, traduction de manuels d'utilisation d'appareils, de fiches techniques de sécurité, de textes relevant de l'industrie automobile etc.), en passant par les traductions spécialisées (traduction juridique, médicale, financière etc.). Il s'agit également d'un féru des NTIC qui, en plus de son goût prononcé pour les innovations, est un adepte de la curiosité scientifique et de la recherche méthodique. La modestie, l’honnêteté et la bravoure sont ses valeurs cardinales. C'est un intrépide en matière de professionnalisme : toujours soucieux de la mission bien accomplie, il aspire à l'optimum, voire à la détermination de toujours mieux faire ce à quoi il s’attelle, et se montre toujours disposé à recommencer l'exercice, en cas de besoin, avec le même enthousiasme.



Mes compétences :

Localisation

Traduction

Gestion terminologique