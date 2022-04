Julius Enrique SONDO

Ingénieur spécialisé du CHEBAP, j’oriente ma carrière vers la conception et le calcul de structures dans le domaine du BTP.



Mes compétences :

Dessin AutoCAD

Modélisation et calcul sismique Robot Structural A

Dimensionnement de structures: béton armé, metalli

Piéces écrites: CCTP, notices structure et sismiqu

Methode des déboursés: estimation, DPGF

Suivi/contrôle de chantier: comptes rendus, visas

Topographie

BIM

DAO

Visual Basic

Scilab

Robot Analysis

RDM

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

MS Excel VBA

Autodesk Revit

Autocad

ArchiCAD

Arche