June PEDUZZI

Réalisatrice et scénographe numérique, je travaille dans l'univers de la mode, de la musique et de l'art contemporain. Je réalise des clips vidéo, films publicitaires, création d'univers de marque pour la mode, la musique et les institutions d'art contemporain.

En scénographie numérique, je crée des projections sur des structures 3D (vjing, mapping architectural...), travaille l'intéractivité, du son et de la lumière, corps augmentés, pour de l'évènementiel et pour des spectacles de danse.





