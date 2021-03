Junior NACEL (LUMANDE)

Coach Personnel , Leader des jeunes et entrepreneur, NACEL LUMANDE Junior est aussi l'un des coordonnateurs de la Jeunesse Mondiale Francophone. outre ces foctions, il est C.E.O de STAREHE, une start-up innovante qui fabrique des cercueils en carton et Initiateur de PANDISHA, un programme des jeunes qui promeut le savoir des enfants vulnérables (orphelins) ou en situation sociale compliquée en leur octroyant des bourses d'études.



Il est aussi rédacteur du journal en ligne GlobalEtudiant.com et du Magazine Esthyplume.



secrétaire General au Programme Root&Shoot de the Jane Goodall Institute, le jeune Talentieux et inovateur devient Artiste dessinateur des portraits, tout en restant volontaire de L'Union Africaine U.A , de l'ONU et du programme Congo Dream chez Congo Peace Network (CPN) avant dêtre assistant en Ressources Humaines Chez Tous vers un Congo Nouveau (TCN).



NACEL base ses convictions dans la lutte contre la pauvreté , la lutte pour la Promotion du leadership et l'autonomisation de la femme ainsi que la promotion de la langue Française en milieu Juvénile



Mes compétences :

Team leadership

Online media