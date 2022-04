Junjiro FUKUMA

Issu d'une formation universitaire orientée sur les langues étrangères appliquées (anglais, italien, espagnol, polonais), j'ai par la suite intégré un organisme de formation professionnelle pour adultes afin de me spécialiser.



Dans cette société évolutive que nous connaissons, il est essentiel de se spécialiser pour trouver sa place. J'ai fait le choix de compléter mes compétences dans l'import-export, pour l'ouverture à l'international que le milieu offre, ainsi que pour la satisfaction d'opérer des rapprochements économiques entre les pays.



L'AFPA m'a fait gagner en compétences, j'ai été formé sur la bureautique, la logistique, l'administration des ventes et l'assistance du réseau commercial. A côté, j'ai pu rencontrer et échanger avec des professionnels du milieu (assureurs, transitaires, chargeurs, banquiers), que ce soit dans un contexte rassembleur (salon classe export 2008) ou privé (visites, enquêtes métier).



Mes compétences acquises à l'AFPA ont pu être mis à profit en stage PAE chez Signs Europa (38590 St Etienne de St Geoirs)en qualité d'assistant import export stagiaire. Par sa petite structure et son potentiel à l'export, il m'a été permis de pratiquer à peu de choses près toutes les tâches qu'incombent à l'assistant import-export.



Titulaire du titre professionnel depuis le mois de Juillet 2009, je suis actuellement en recherche active d'emploi. L'assistanat export dans une PME est ce que je recherche dans l'idéal, mais j'aspire également à une expérience dans le domaine de la logistique, qui est à ce qu'on dit, très formatrice.



Je cherche une expérience concluante dans l'import export, peu importe le domaine d'activité, où la pratique des langues vivantes serait requise pour la communication d'entreprise, et où je pourrai me perfectionner dans ma branche. Je désirerais à terme prendre des initiatives commerciales.



