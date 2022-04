Justine ASAËL

Étudiante en dernière année à l'EDHEC, je suis spécialisée en marketing et suis un horizon mode et design. Je serai bientôt diplômée d'un Bachelor of Business Administration in Management degree.



Grâce à mon parcours scolaire et mes précédents stages j'ai pu acquérir et développer diverses compétences professionnelles telles que mes sens client et produit, collaborer et travailler en équipe, communiquer efficacement, savoir s'adapter à tout type de situations, gérer différents projets en amont ainsi que démontrer mon sens de planification, de l'organisation et du contrôle.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Access

Paint

Marketing stratégique

Marketing produit

Communication

Gestion de la production

Études marketing