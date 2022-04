Justine AUCLAIR

Motivée par la R&D, l'analyse de matériaux et curieuse de nature, j'aime apprendre et élargir mon champ de connaissances dans le domaine de la chimie et des matériaux. Je suis particulièrement sensible aux projets sur la durabilité des matériaux, la recyclabilité et la gestion des déchets des matières plastiques.

Cette ouverture d'esprit et cette soif de connaissances s'expriment également dans mes loisirs, je suis passionnée par les voyages, grande amatrice de lecture en tout genre et de découvertes culturelles.



N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails.



A bientôt!



Mes compétences :

Chimie analytique

Essais mécaniques

Chimie des matériaux