Justine AUDUREAU

Tout juste diplômée d'un bachelor spécialisé en design d’espace, je recherche activement un emploi dans les métiers du design : architecture d'intérieur, design d'objet...



Très autonome et vif d'esprit, je me suis vite créée un parcourt éclectique ou voyages, rencontres faites et expériences professionnelles diverses m'ont permis d'acquérir une formation multidiciplinaire et surtout un autre regard sur le monde qui nous entoure. Je suis partie à la découverte du monde en allant expérimenter la vie à l'autre bout de la planète. Finalement, après un an en Australie (où j'ai enfin appris à parler anglais ), je suis allée en Nouvelle Zélande pour y décrocher mon stage de fin d'étude dans un cabinet de retail design.

De retour en France, avec mon diplôme in my pocket, je souhaite apporter mon bagage culturel et design au sein d'une agence d'architecture d'intérieur, de design qui se sentirait prête à me donner une petite chance pour que j'y exprime ma fibre artistique.



Mon portfolio sur le site : http://ajdesigner.wix.com/espace



Mes compétences :

Vectorworks

Artlantis

Sketch up

Adobe Photoshop