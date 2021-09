Justine LEVASSEUR

4 ans et demi d’expérience professionnelle en logistique industrielle automobile : 3 ans d’expérience en logistique interne atelier , 1 an d’expérience en logistique d’approvisionnement , 2 mois d’expérience en coordination des flux internationaux et 3 mois d’expérience en tant que responsable relais client Iran intercontinental.

Justine



Mes compétences :

Word 2010

Publisher 2010

Project Office

Access 2010

As400

Excel 2010

Motivée

Logistique

Business Objects

TOEIC 860 points - Juillet 2016

Autocad