Ka'tia MBERI NSANA

Volonté de donner un souffle nouveau à ma carrière.

Étant une ancienne athlète de haut niveau, après une pratique en club de plus de 8 ans avec des championnats au niveau national, les valeurs de l'athlétisme ont forgé mon caractère: volonté de résultat, esprit d'équipe, persévérance, dépassement de soi...

Je suis polyglotte, parlant couramment l'anglais et l'italien, un peu d'espagnol et les 2 langues nationales congolaises.

Aimant relever les défis, j'aspire à gérer des responsabilités et au leadership. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis expatriée au Congo où j'ai su saisir une opportunité d'évolution de carrière.

L'aventure ne fait que commencer, je vous attends...



Mes compétences :

Interprète

Analyse des besoins

Communication interne

Communication évènementielle

Animation de réunions

Négociatrice

Traductrice

Prospection commerciale

Créative

Pragmatique

Dynamique

Esprit d'équipe

Persévérante