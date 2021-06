Kacem EL HAJ KACEM

Constamment en recherche de nouveaux projets à réaliser, je suis ouvert à de nouvelles opportunités d'emploi en marketing, publicité et secteur digital.



Je montre un intérêt et une motivation certains pour ce type de postes car je crois profondément au pouvoir de la créativité, afin de dépasser les limites des enveloppes préconçues, et ainsi, pouvoir lancer des campagnes et de produits qui méritent l'attention des consommateurs, et qui peuvent réussir.



Doté d'un esprit pratique, créatif et toujours orienté objectifs et ROI, je cherche de nouvelles opportunités en Europe, Amérique Latine, et les USA, en marketing, publicité et RP, en tant que chargé de projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Études qualitatives

Stratégie de communication

Analyse de données

Publicité

Marketing

SPSS Statistics

Social media

Créativité