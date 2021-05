Kader SAIDANI

Spécialisé dans les réseaux fixes (ADSL, LS, Frame-Relay, ATM..) et mobiles (2/3G) depuis 12 ans, je travaille dans les infrastructures "IP" incluant toutes ces technologies sous-jacentes (BGP, OSPF, MPLS VPN, multicast, VoIP, DWDM...) pour répondre au besoin grandissant du haut-débit numérique et de la mise en place d'interconnexions inter-systèmes.



Je réalise, conçois et fait évoluer les infrastructures IP en répondant à la meilleure solution en terme de simplicité, coût, délai et qualité.



Depuis 2 ans, pour élargir mes compétences et pour une meilleure complétude de mon métier, je me suis orienté vers les technologies d'accès ou "LAN" de type Firewall, répartiteur de charges F5, proxy, concentrateur vpn pour les accès distants, dns, ...



L'avantage de mon profil est une grande flexibilité et adaptabilité aux métiers des réseaux et télécom chez les opérateurs comme dans les entreprises aussi. J'ai travaillé dans plusieurs corps de métiers : pilotage et gestion de projet technique, l'étude et architecture, validation, déploiement, maintenance-exploitation et "QoS/SLA" IP.



