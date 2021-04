Kaies JLASSI

- Plus de douze ans (19 ans) d'expérience national et international dans le domaine de génie civil dont j'ai participé à : la réalisation, létude (conseption calcul coffrage ferraillage dessin 2D 3D et image de synthèse. ..), la preparation des méthodes et des procédures de construction des ouvrages complexes, planification,QA /QC,pilotage.

...

- Une connaissance des technologies les plus récentes en matière de génie civil(maîtrise avancé des

logiciel comme Autocad 2D 3D, Revit , ETABES,MS project ,autocad structural detailing ,Autodesk structural analysis,

Graitec, et bien d'autre BIM logicieles...)

- Une excellente expression écrite et orale Arabe, français et anglais.

- La passion d'apprendre et d'améliorer mes compétences

- une polyvalence dans le domaine que se soit en ingénierie ou en construction génie civil traditionnelle ou industriel et pathologie du bâtiment .

- une expérience respectable dans des Méga Projet (Aéroport, Port, Centrales électriques,Tours, villes entier en Afrique, Hôtel, hôpitaux, des complexes vitaux )

Je souhaiterais vivement discuter des opportunités offertes ,de vos faire profiter de mes compétences et pour planifier un entretien, n'hésitez pas à me contacter (Email : jlassikais@gmail.com et kaisj@hotmail.fr ).



Mes compétences :

Génie civil

Charpente métallique

VRD

Bâtiment

Linux

Graitec

Autocad 2d et 3d

Autodesk RCAD

Revit

Mac OS

Internet

Chantier

Ingénierie

Design graphique

Photoshop

Ms project

ETABES

TEKLA FRAME

Suivie et coordination

Méthode de construction

Autodesk advance steel

Autodesk strectural analysis

Métré

Rappoting des travaux

Autodesk structural detailing

Autodesk advance concrete

BIM