Kais KAIS HELAL (HELAL)

Je suis ingénieur-affaire de formation TS ou Ing. Adj. - Spécialité Electro-Mécanique - issue de l'institut Supérieur Technologique de Nabeul (ISTN) - Promotion 1997 - avec une expérience de plus que 20 ans dans les affaires comme ingénieur d'affaires, Responsable technico-commerciale, Chef de produit ... spécialement le domaine des pièces mécanique, de l'automatisme industriel, le contrôle commande (SCADA, DCS, PLC, Instrumentation ...) et l'électricité (Appareillages MT/BT) ainsi que des pièces mécanique (Étanchéité Mécanique, joint, Tresse, Garniture Mécanique ...). Je suis motivé dans la vente et j'en suis presque sur que mes compétences de vendeur ainsi que ma polyvalence vont avec les besoins de votre société.



En effet, sur le plan professionnel, je peux partager avec vous ma modeste expérience commerciale de plus de 20 Ans sur le marché tunisien et Nord Afrique avec des sociétés de renommée international en Tunisie telles que FAZE-BURGMANN-HILGE-ALLWEILLER-BUSCH-ELMO et FAZE-SIEMENS (en tant que Ing. Affaire - Chef de Produit Mecanique avec BURGMANN-HILGE-ALLWEILLER-BUSCH-ELMO par la suite Ing. Affaire - Chef de Produit Elect. & Automatisme avec SIEMENS Automation & Entrainement MT/BT), ABB (en tant que responsable de produit Appareillages Basse-Tension), LINDE GAS TN (Ing. Affaire - Responsable Technico-commercial chargé de l’Activité industrielle), INTEGRATION OBJECTS (le 1er exportateur de logiciels tunisien Aux Etats-Unis et Partenaire de : GE, EMERSON, Bristol Bobcock, ROCKWELL, ABB, ALLEN BRADLEY, HONEYWELL, SIEMENS, BELSIM, INVENSYS, YOKOGAWA, OSI SOFT, ASPENTECH … En tant que Ing. Affaire - Sales Account Manager) et TI-NATIONAL INSTRUMENTS (en tant que Ing. Affaire - Directeur régional des ventes - Afrique du Nord dans la Vente de solution a base de logicielle intelligente de traitement et de télémétrie pour les industriels) … Par la suite, en Jan. 2017 j'ai été appelé à travailler au poste d' ing. Affaire - chef de produit Protection et Distribution avec le Gr. SOMELEC (Vente et Distribution) /SOGELEC (Services, installation mise en services) /SMEE (Confection et Câblages des Armoires Elect.) – Intégrateur/Distributeur LEGRAND en Tunisie Sachant que on exporte aussi à nos deux filiales au Maroc et en Mauritanie ...



Actuellement, je suis un Ing. Affaire - Chef Dept. Electrique à la société I3C - International Commercial & Consulting Corporation (Voici notre Site WEB : https://www.i3c.com.tn/fr/ ) – Nous travaillons essentiellement sur l’Afrique précisément très bien implanté en Afrique de l’ouest (Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée, TOGO, Cameroun, Etc....).



En fait, Je suis ouvert à toute proposition de collaboration pour un poste de responsabilité dans le domaine des ventes (Ventes / Promotion / Développement / Gestion) au sein de votre honorable société en tant que Ventes Territoires en Tunisie ou Ventes Régionales en Afrique du Nord. En plus, j'ai collaboré avec beaucoup de clients dans le domaine industriel, cimentier et pétrolier, sous-traitant des affaires avec des clients de renommée nationales ... Ainsi que internationales (sur le plan personnel, si vous prévoyez d'étendre votre activité - vous ou bien quelqu’un que vous connaissez, je peux vous aider avec mon expérience commerciale de plus de 20 Ans sur le marché tunisien et Nord Afrique).



La lecture de mon CV ci-joint (En attachement en Français et en Anglais) vous donnera des informations plus précises quant à la polyvalence de mes connaissances et la richesse de mon savoir-faire, grâce auxquels je peux m’adapter rapidement à diverses situations.



Dans l'attente de vous lire prochainement, Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.



