Je me nomme Madame kalem LE HAËLLEC, j'ai 37 ans et je suis née à rennes (35). A 22 ans j'ai quitté ma Bretagne natale pour m'engager au sein des troupes de montagnes à Grenoble le 93 ème régiment d'artillerie de montagne. J'ai passé onze années à exercer un métier passionnant diverses et variés qui m'a permis d’acquérir un champ de compétences très variées J’ai gravis les échelons jusqu'à devenir sous-officiers (maréchal des logis chef) .Après une mutation sur Belfort, j'ai quitté l'institution, le 3 mai 2012 pour intégrer Galeries Lafayette le 5 mai 2012 afin de répondre au contraintes d'une vie de maman mes valeurs engagement, passion, audace, leadership étaient celles de l'entreprise .Aujourd'hui , mon éventail de compétences s'est élargi après 5 années de poste en tant que chargé de clientèle .Je présente mon profil atypique afin de prétendre à plus de responsabilités.Etant pugnace dans l'effort, je m'engage à 100% possédant une soif d'apprendre et ne désirant pas vivre sur mes acquis.

Je reste à votre entière disposition pour un entretien ou nous pourrons échanger sur nos possibilités de collaboration .

Madame Le Haëllec .k



Mes compétences :

Encaissement des achats du personnel

Phonie et graphie

Topographie

Sérigraphie

Calcul des elements de tirs

Gerer et suivre les fonds de caisse et taches affe

Créer et mener des seances pedagogiques

Gestion des fichiers de fidelisations clients

Action corrective des erreurs d'encaissement des a

Utiliser l'outil informatique pack office

Installer une salle de et utiliser un retroproject

Realiser des taches administratives en relation av

Accueillir les intervenants exterieurs

Gestion des arrivages et reoturs internet

Constituer des dossiers de cartes de financement

Gerer et suivre la detaxe touristique

Assurer la tenue du standard appel externes intern

Diffuser archiver des notes de service

Accueillir renseigner orienter