Kamel Eddine BENDJEBBAR (KAMEL EDDINE)

COMPETANCE

Réalisateur des opérations de maintenance préventive et curatives

Vérification et garantir la conformité et la sécurité des installations

Linterlocuteur privilégié pour les clients afin de leur apporter conseils et expertise.

Intervenir sur des équipements aux technologies variées (électromécanique,

Mécanique, électricité, automatisme, hydraulique) avec l'objectif de réduire les arrêts de production tout en visant à l'amélioration des performances. Conduire des installations au quotidien

Installateur des panneaux solaire Installateur des convertisseurs hybride off grid & On grid-installateur des régulateurs solaire Installateur des batteries Câblage & Acheminements, raccordement électrique des Armoires Electrique-Programmation des convertisseurs Configuration des Smartes pour