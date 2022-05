Karell Mensah

DESS Finance-Comptabilité

BAC+4 polyvalent, spécialité Finance - Contrôle de Gestion

Contrôleur de Gestion & Auditeur Interne NSIA Vie Côte d'Ivoire, filiale du Groupe NSIA (Assurances et Banque)

Présidente Commission Effectif du Rotaract Club Abidjan Atlantis



Née à Abidjan (Côte d'Ivoire) en 1982

Cursus primaire et secondaire à Yamoussoukro(Côte d'Ivoire), capitale politique, à cheval entre tradition et modernisme (y a été construite la Basilique Notre Dame de la Paix, édifice religieux chrétien le plus grand au monde, devant la Basilique ST Pierre de Rome!)

Cursus secondaire au Lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro - dans le trio de tête de la 6e à la terminale

Baccalauréat scientifique (série C ou encore ES )



Cursus pluridisciplinaire en gestion (BAC+4) à l'ISIAM - Institut Supérieur d'Informatique Appliquée et de Management - dans la ville d'Agadir, ville touristique et cosmopolite du Maroc.

Enseignement de type nord américain: sessions, travaux dirigés, matières à valider, note sous forme de cote, partenariat avec des universités canadiennes.



Dans ce cadre, j'ai participé à la vie associative de l'école (Mise en place du club d'Anglais, Animatrice Radio, Lancement du club Jeunes Entrepreneurs de l'ISIAM) en collaboration avec des étudiants d'au moins 15 nationalités différentes.

En collaboration avec des promotionnaires et les autorités municipales, nous avons réalisé une étude de faisabilité pour la création d'une entreprise de collecte et de traitement des déchets des établissements de soins de la ville et ses environs

Ces activités ont facilité mon intégration professionnelle.



Par la suite, j'ai fait partie de l'équipe de Gestionnaire du stock de Telecel, aujourd'hui MTN, Opérateur Télécoms. Cette société était alors l'un des acteurs incontournables sur un marché ivoirien alors bipolaire dans ce secteur. Elle l'est toujours, d'ailleurs.



Au terme d'une spécialisation en Finance inspirée du modèle français mais adapté au marché ivoirien (Groupe PIGIER), j'ai découvert de façon pratique le métier de Contrôleur de Gestion et d'Auditeur Interne chez NSIA Côte d'Ivoire.



Aujourd'hui dédiée à l'activité Vie de la branche Assurance du Groupe NSIA en Côte d'Ivoire, mes fonctions me conduisent à élaborer et suivre des budgets, à mettre en place des tableaux de bord cohérents avec l'orientation du Groupe et correspondant aux attentes des équipes, à coacher des collaborateurs en stage de fin de cycle ou professionnel et à contribuer au développement de la filiale par la conception d'outils d'aide à la décision.





Mon engagement associatif se poursuit au sein d'un club Rotaract, qui est un programme du Rotary à destination des jeunes de 18-30 ans qui souhaitent oeuvrer en faveur de la paix et l'entente mondiale, unis par la camaraderie dans le service. J'ai eu l'opportunité d'y être Présidente de commission et chef du Protocole.



Mes compétences :

Audit

Finance

Polyvalence