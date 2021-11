Karem Lazhar

Objet: Lettre de motivation pour le stage PFE



Madame, Monsieur,





Actuellement en cours d'études d'ingénierie en informatique à Ecole supérieur d'ingénieur Tunis .

Dans le cadre d'un stage fin d'études, je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir à partir du 01/01/2022.



C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers votre entreprise dont le secteur d'activités correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles futures. Je serai honoré de pouvoir parfaire mes connaissances en intégrant votre équipe en tant que stagiaire.



Rigoureux et polyvalent, je serais ravi de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mon cursus

ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés.



Je vous remercie vivement de lattention que vous porterez à cette demande de stage.



Dans lattente de votre réponse, je vous prie dagréer, Madame, Monsieur, lexpression de mon plus profond respect.





Karem Lazhar